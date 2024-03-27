Вагапова ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Вагапов Самат Сагитьянович
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фахерниса Сагитьяновна
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Райса Сагитьяновна
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Хасан Сагитьянович
Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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