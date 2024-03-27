Вагапова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова ?

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
1937

Сын: Вагапов Самат Сагитьянович

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фахерниса Сагитьяновна

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Райса Сагитьяновна

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Хасан Сагитьянович

Отец ребёнка: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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