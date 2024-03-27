Вагапов Хасан Сагитьянович
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
Мать: Вагапова ?
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 2013
Село Юмагузино, Кугарчинский район, РБ, РФ