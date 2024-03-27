Вагапов Хасан Сагитьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Хасан Сагитьянович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 2013

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

Мать: Вагапова ?

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 2013
Село Юмагузино, Кугарчинский район, РБ, РФ
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