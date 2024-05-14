Агафья Ивановна 04.02.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1824 ст.

Отец: Маракушин Иван Яковлевич

Мать: Маракушина Евдокия Артемьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.02.1824 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать: солдатская дочь девица Матрона Артемьева.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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