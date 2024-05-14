Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1824 ст.
Крещение
05.02.1824 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать: солдатская дочь девица Матрона Артемьева.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно