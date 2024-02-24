Краснова Елена Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Елена Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Краснова Серафима Феодорова

Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Краснова Серафима Феодорова

Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Краснова Александрина Феодорова

Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Феодор Иванов

Смерть
Неизвестно
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