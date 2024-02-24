Краснова Елена Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Краснова Серафима Феодорова
Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1900
Дочь: Краснова Серафима Феодорова
Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Краснова Александрина Феодорова
Отец ребёнка: Краснов Феодор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно