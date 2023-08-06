Абрамов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1918
Дата смерти27.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918
Бракосочетание
1950
Жена: Абрамова Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
27.05.1953
Мать ребёнка: Абрамова Ольга Семеновна
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савватеева Лариса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Ольга Семеновна
Смерть
27.07.1990