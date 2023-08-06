Абрамов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1918

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918

Отец: Абрамов Александр Андреевич

Мать: Абрамова Мария Васильевна

Бракосочетание
1950

Жена: Абрамова Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Абрамов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Абрамова Ольга Семеновна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савватеева Лариса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Ольга Семеновна

Смерть
27.07.1990
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