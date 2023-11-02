Володин Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Володин Василий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Володин Максим Гаврилович
Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Володин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Дочь: Володина Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Володин Трафим Гаврилович
Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Матвей Гаврилович
Смерть
Неизвестно