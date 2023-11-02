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Володин Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Володин Максим Гаврилович

Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Володин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Дочь: Володина Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Володин Трафим Гаврилович

Мать ребёнка: Володина Мария Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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