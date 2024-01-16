Володина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Володин Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Дочь: Володина Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Володин Трафим Гаврилович

Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Гавриил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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