Володина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Володин Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Дочь: Володина Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Володин Трафим Гаврилович
Отец ребёнка: Володин Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно