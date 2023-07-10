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(Крылова) Александра Игоревна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983

Отец: Крылов Игорь Павлович

Мать: Крылова Любовь Георгиевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 2006

Дочь: Кира Вячеславовна

Отец ребёнка: Орешников Вячеслав

Рождение ребёнка
Около 2010

Сын: Орешников Филипп Вячеславович

Отец ребёнка: Орешников Вячеслав

Рождение ребёнка
Около 2012

Дочь: Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Орешников Вячеслав

Рождение ребёнка
29.04.2020

Дочь: Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Орешников Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешников Вячеслав

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