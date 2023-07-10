Крылов Игорь Павлович
Место рожденияСССР
Дата рождения11.02.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1950
Отец: Крылов Павел Степанович
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
26.04.1976
Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
19.08.1979
Сын: Крылов Иван Игоревич
Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1983
Дочь: Александра Игоревна
Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно