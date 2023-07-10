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Крылов Игорь Павлович

Место рождения

СССР

Дата рождения

11.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1950

Отец: Крылов Павел Степанович

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
26.04.1976

Сын: Крылов Степан Игоревич

Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.08.1979

Сын: Крылов Иван Игоревич

Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1983

Дочь: Александра Игоревна

Мать ребёнка: Крылова Любовь Георгиевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Любовь Георгиевна