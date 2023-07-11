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(Орешникова) Кира Вячеславовна
(Орешникова) Кира Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 2006
Пол
Женский
Отец
Орешников Вячеслав
Около 1979 г.р.
Мать
(Крылова) Александра Игоревна
Около 1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2006
Отец:
Орешников Вячеслав
Мать:
Александра Игоревна
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