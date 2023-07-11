(Орешникова) Кира Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орешникова) Кира Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 2006

Пол

Женский

Отец

Около 1979 г.р.

Мать

Около 1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2006

Отец: Орешников Вячеслав

Мать: Александра Игоревна

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