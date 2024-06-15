Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Прокопьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ефросинья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Прокопьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Прокопьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Прокопьев
Смерть
Неизвестно