Акулина 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Прокопьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ефросинья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Прокопьев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Прокопьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Прокопьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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