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Черемных Софрон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1749

Жена: Черемных (Сучкова) Домна Михайловна

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Ф.909 Оп.1 Д.7 1-344 Изображение №: 207 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3463162&attributeId=2097&serial=5&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна

Мать ребёнка: Черемных (Сучкова) Домна Михайловна

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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