Черемных Софрон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1749
Ф.909 Оп.1 Д.7 1-344 Изображение №: 207 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3463162&attributeId=2097&serial=5&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна
Мать ребёнка: Черемных (Сучкова) Домна Михайловна
Смерть
Неизвестно