Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
До 1782
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Ф.909 Оп.1 Д.7 1-344 Изображение №: 215 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3463162&attributeId=2097&serial=5&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно