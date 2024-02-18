Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна

Место рождения

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Черемных Софрон Иванович

Мать: Черемных (Сучкова) Домна Михайловна

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1782

Муж: Мелников Исак Осипович

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Ф.909 Оп.1 Д.7 1-344 Изображение №: 215 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3463162&attributeId=2097&serial=5&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно

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