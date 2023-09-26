Сарычев Василий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычев Василий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Евдокия Аверьяновна

Смерть
?.05.1985
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Умер в мае 1985 года, на следующий день после смерти Анны Михайловны. Накануне, ещѐ не зная о еѐ смерти, сказал своим родным, что видел сон в котором “Анюта звала пойти с собой”.
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