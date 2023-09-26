Сарычев Василий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1985
Адышево, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Умер в мае 1985 года, на следующий день после смерти Анны Михайловны. Накануне, ещѐ не зная о еѐ смерти, сказал своим родным, что видел сон в котором “Анюта звала пойти с собой”.