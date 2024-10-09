Ходов Леонтий Михайлович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходов Леонтий Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.01.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ходов Михаил Иванович

Мать: Ходова Федора Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходов Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1841 ст.

Дочь: (Ходова) Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ходов Трофим Леонтьевич

Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1850

Сын: Ходов Анисим Леонтьевич

Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Флорова (Ходова) Васса Львовна Леонтьевна

Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.01.1895 ст.

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