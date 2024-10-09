Ходов Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти13.01.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ходов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходов Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1841 ст.
Дочь: (Ходова) Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1850
Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Флорова (Ходова) Васса Львовна Леонтьевна
Мать ребёнка: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна
Смерть
13.01.1895 ст.