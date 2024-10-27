Ходов Трофим Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти12.04.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Ходова) Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1872 ст.
Дочь: (Ходова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1876 ст.
Дочь: (Ходова) Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна
Смерть
12.04.1912 ст.