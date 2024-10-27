Ходов Трофим Леонтьевич 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходов Трофим Леонтьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Дата смерти

12.04.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ходов Леонтий Михайлович

Мать: Ходова (Филиппова) Фекла Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Ходова) Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1872 ст.

Дочь: (Ходова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1876 ст.

Дочь: (Ходова) Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Ходова Ефросинья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.04.1912 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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