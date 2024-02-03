Садыкова (Ярмусь) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Ярмусь Олег
Мать: (Дыманова) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.12.2008
Муж: Садыков Евгений
Рождение ребёнка
27.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Евгений
Рождение ребёнка
11.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Евгений