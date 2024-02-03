Садыкова (Ярмусь) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Ярмусь) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Ярмусь Олег

Мать: (Дыманова) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.12.2008

Муж: Садыков Евгений

Рождение ребёнка
27.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Евгений

Рождение ребёнка
11.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Евгений

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