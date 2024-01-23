Садыков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1986
Отец: Садыков Алексей
Мать: Садыкова (Куклина) Лидия
Бракосочетание
19.12.2008
Жена: Садыкова (Ярмусь) Ксения
Рождение ребёнка
27.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова (Ярмусь) Ксения
Рождение ребёнка
11.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова (Ярмусь) Ксения