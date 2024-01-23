Садыков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1986

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1986

Отец: Садыков Алексей

Мать: Садыкова (Куклина) Лидия

Бракосочетание
19.12.2008

Жена: Садыкова (Ярмусь) Ксения

Рождение ребёнка
27.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова (Ярмусь) Ксения

Рождение ребёнка
11.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова (Ярмусь) Ксения

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