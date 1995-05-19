Сакошева Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1917
Дата смерти19.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Сакошева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович
Рождение ребёнка
03.02.1953
Сын: Сакошев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1957
Дочь: Кандаракова (Сакошева) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1960
Сын: Сакошев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович
Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
19.05.1995