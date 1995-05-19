Сакошева Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакошева Александра Федоровна

Сакошева Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1917

Дата смерти

19.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакошев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Сакошева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович

Рождение ребёнка
03.02.1953

Сын: Сакошев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович

Рождение ребёнка
17.07.1957

Дочь: Кандаракова (Сакошева) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1960

Сын: Сакошев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сакошев Николай Павлович

Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
19.05.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.