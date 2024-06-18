Сусло (Бойко) Евдокия Федорова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сусло (Бойко) Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бойко Федор Васильев

Мать: Бойко Матрона Никитова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусло Иван Евсеев

Рождение ребёнка
10.10.1838

Сын: Сусло Филип Иванов

Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сусло Даниил Иванов

Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сусло Молахий Иванов

Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сусло Деонисий Иванов

Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сусло Кондрат Иванов

Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев

Смерть
Неизвестно

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