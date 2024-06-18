Сусло (Бойко) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бойко Федор Васильев
Мать: Бойко Матрона Никитова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусло Иван Евсеев
Рождение ребёнка
10.10.1838
Сын: Сусло Филип Иванов
Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сусло Даниил Иванов
Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сусло Молахий Иванов
Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сусло Кондрат Иванов
Отец ребёнка: Сусло Иван Евсеев
Смерть
Неизвестно