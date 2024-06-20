Прокофий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Василий Ануфриевич
Мать: Матрона Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Яков Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Платон Прокофьевич
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Бракосочетание
07.02.1759 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1765 ст.
Дочь: Ульяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно