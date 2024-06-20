Прокофий Васильевич 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокофий Васильевич

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Василий Ануфриевич

Мать: Матрона Никитична

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Фадеевна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Платон Прокофьевич

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
07.02.1759 ст.

Жена: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1765 ст.

Дочь: Ульяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Устинья Ивановна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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