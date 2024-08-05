Мавра Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Николай Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Илья Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Алексей Никитович
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно