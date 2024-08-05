Мавра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Николай Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Илья Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Алексей Никитович

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Смерть
Неизвестно

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