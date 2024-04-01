Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

По 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Бутаков Петр Казак Р. Плосского Осипов?

Мать: Бутакова Татьяна Петрова (Косьмина?)

Бракосочетание
03.02.1781

Жена: Бутакова Авдотья I Жена Иванова

Ишим, город Ишим, Тюменская область
М. 27 ж 18
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бутаков Стефан Петров

Мать ребёнка: Бутакова Авдотья I Жена Иванова

Бракосочетание
После 1791

Жена: Бутакова Мария Степанова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Трусова Анна Петрова

Мать ребёнка: Бутакова Авдотья I Жена Иванова

Смерть
По 1801
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