Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПо 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
03.02.1781
Ишим, город Ишим, Тюменская область
М. 27 ж 18
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Бутакова Авдотья I Жена Иванова
Бракосочетание
После 1791
Жена: Бутакова Мария Степанова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Трусова Анна Петрова
Мать ребёнка: Бутакова Авдотья I Жена Иванова
Смерть
По 1801