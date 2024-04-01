Бутакова (Белова) Авдотья I Жена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиОколо 1800
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Белов Иван Крест. Д.Ченчерскрой?
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1781
Ишим, город Ишим, Тюменская область
М. 27 ж 18
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Трусова (Бутакова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров
Смерть
Около 1800