Бутакова (Белова) Авдотья I Жена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Белова) Авдотья I Жена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Белов Иван Крест. Д.Ченчерскрой?

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1781

Муж: Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров

Ишим, город Ишим, Тюменская область
М. 27 ж 18
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бутаков Стефан Петров

Отец ребёнка: Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Трусова (Бутакова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Бутаков Петр Казак Р. Плосского-Ганькина Петров

Смерть
Около 1800

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