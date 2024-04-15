Зятькова Палагея Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Палагея Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Между 1844 и 1854

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Денис Никифорович

Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зятьков Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1844 и 1854
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