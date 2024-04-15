Зятькова Палагея Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиМежду 1844 и 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зятьков Денис Никифорович
Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зятьков Кузьма Никифорович
Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Зятьков Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1844 и 1854