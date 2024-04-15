Зятьков Никифор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти07.11.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Зятьков Дмитрий Яковлевич
Мать: Зятькова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зятьков Денис Никифорович
Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зятьков Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Никифоровна
Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Зятькова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Зятькова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1897 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
09.11.1897 ст.
Исповедан и причащен. Погребен на устроенном кладбище