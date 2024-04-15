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Зятьков Никифор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

07.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зятьков Дмитрий Яковлевич

Мать: Зятькова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Денис Никифорович

Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зятьков Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Никифоровна

Мать ребёнка: Зятькова Палагея Ульяновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Зятькова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Зятькова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Палагея Ульяновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.11.1897 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости
Похороны
09.11.1897 ст.
Исповедан и причащен. Погребен на устроенном кладбище
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