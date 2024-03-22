Исправникова Катерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти04.04.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
21.01.1806
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809
Сын: Исправников Степан Ефимович
Отец ребёнка: Исправников Ефим Дмитриевич
Бракосочетание
10.09.1810
Муж: Филипп Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1819
Причина смерти: горячкою