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Исправникова Катерина Петровна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

04.04.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.
1788 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1806

Муж: Исправников Ефим Дмитриевич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Исправников Степан Ефимович

Отец ребёнка: Исправников Ефим Дмитриевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.09.1810

Муж: Филипп Петрович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1819
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: горячкою
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