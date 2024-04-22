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(Павленко) Анна Юрьевна
(Павленко) Анна Юрьевна
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Древо
Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
11.10.1988
Пол
Женский
Отец
Павленко Юрий Дмитриевич
1951 г.р.
Мать
Павленко (Плесовских) Светлана Васильевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1988
Отец:
Павленко Юрий Дмитриевич
Мать:
Павленко Светлана Васильевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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