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Павленко Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

24.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1951

Отец: Павленко Дмитрий Кузьмич

Мать: Павленко Анна Анатольевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
23.04.1977

Сын: Павленко Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.04.1986

Сын: Павленко Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.10.1988

Дочь: Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Светлана Васильевна

Смерть
Неизвестно
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