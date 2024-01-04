Павленко Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1951
Рождение ребёнка
23.04.1977
Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1986
Сын: Павленко Вячеслав Юрьевич
Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1988
Дочь: Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Павленко Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно