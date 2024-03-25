Никитина Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти23.10.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никитин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шестакова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Верзакова Акулина Тихоновна
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1851
Причина смерти: От горячки.