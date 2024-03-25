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Никитина Евдокия Захаровна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

23.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Никитин Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никитин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шестакова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Верзакова Акулина Тихоновна

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Никитин Яков Тихонович

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никитин Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Никитин Тихон Егорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Тихон Егорович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.10.1851
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От горячки.
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