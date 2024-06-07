Березина Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти08.08.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787
Сын: Березин Парфен Прохорович
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Березина Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1796
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Березин Филипп Прохорович
Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич
Смерть
08.08.1834