Березина Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

08.08.1834

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Березин Парфен Прохорович

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Березина Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Березин Федор Прохорович

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1796

Сын: Березин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Березин Ефим Прохорович

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Березин Филипп Прохорович

Отец ребёнка: Березин Прохор Васильевич

Смерть
08.08.1834

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