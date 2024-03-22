Прокофьева (Аверкиева) Стефанида Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Бракосочетание
08.02.1837 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1838 ст.
Дочь: Прокофьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
18.01.1841 ст.
Сын: Дмитриев-Прокофьев Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
03.09.1844 ст.
Сын: Прокофьев Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1847 ст.
Дочь: Прокофьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.
Сын: Прокофьев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1851 ст.
Сын: Прокофьев Корнелий Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1853 ст.
Сын: Прокофьев Киприян Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1856 ст.
Сын: Прокофьев-Лазарев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1858 ст.
Сын: Прокофьев-Лазарев Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич
Смерть
Неизвестно