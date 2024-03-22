Прокофьева (Аверкиева) Стефанида Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Аверкиева) Стефанида Аверкиевна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1837 ст.

Муж: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1838 ст.

Дочь: Прокофьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1841 ст.

Сын: Дмитриев-Прокофьев Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1844 ст.

Сын: Прокофьев Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1847 ст.

Дочь: Прокофьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1848 ст.

Сын: Прокофьев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1851 ст.

Сын: Прокофьев Корнелий Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1853 ст.

Сын: Прокофьев Киприян Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1856 ст.

Сын: Прокофьев-Лазарев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1858 ст.

Сын: Прокофьев-Лазарев Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий Димитриевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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