(Ерина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерина) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Еринъ Степанъ

Мать: Юрина Ксения

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