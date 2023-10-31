Бортникова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти?.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Котовский Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1931
Дочь: Котовская Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1936
Дочь: Котовская Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович
Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1970