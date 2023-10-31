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Бортникова Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

?.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Котовский Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1931

Дочь: Котовская Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1936

Дочь: Котовская Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Котовский Сергей Иванович

Казалинск, Казалинский район, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котовский Сергей Иванович

Смерть
?.03.1970
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