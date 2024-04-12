Прийменко Трофим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Трофим Яковлевич

Прийменко Трофим Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
18.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 26-й пехотный запасный полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выбыти... Показать все
Бракосочетание
07.02.1918

Жена: Прийменко Захария Кондтатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Прийменко Захария Кондтатьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close