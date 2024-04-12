Прийменко Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Военная служба
18.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 26-й пехотный запасный полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выбыти... Показать все
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Прийменко Захария Кондтатьевна
Смерть
Неизвестно