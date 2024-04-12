Короткова (Ударцова) Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Ударцова) Татьяна Григорьева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1807

Дата смерти

15.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1807

Отец: Ударцов Григорий Данилов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1829

Муж: Коротков Димитрий Алексиев

Рождение ребёнка
18.11.1829

Сын: Коротков Григорий Димитриев

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1832

Дочь: Ирина Димитриева

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1833

Дочь: Макрина Димитриева

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1835

Сын: Коротков Иуда Димитриев

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1840

Дочь: Акилина Димитриева

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1844

Сын: Коротков Захарий Димитриев

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Коротков Иустин Димитриев

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1848

Дочь: Христина Димитриева

Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.03.1848
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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