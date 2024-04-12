Короткова (Ударцова) Татьяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения14.01.1807
Дата смерти15.03.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1807
Отец: Ударцов Григорий Данилов
Бракосочетание
09.02.1829
Рождение ребёнка
18.11.1829
Сын: Коротков Григорий Димитриев
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
30.04.1832
Дочь: Ирина Димитриева
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
23.07.1833
Дочь: Макрина Димитриева
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
17.06.1835
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
12.06.1840
Дочь: Акилина Димитриева
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
23.03.1844
Сын: Коротков Захарий Димитриев
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
01.06.1845
Сын: Коротков Иустин Димитриев
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Рождение ребёнка
12.03.1848
Дочь: Христина Димитриева
Отец ребёнка: Коротков Димитрий Алексиев
Смерть
15.03.1848