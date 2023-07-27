Ударцов Григорий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти10.04.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Ударцов Данило
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Ударцов Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Ударцов Владимир Григорьев
Рождение ребёнка
22.08.1802
Дочь: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
26.02.1805
Дочь: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
14.01.1807
Дочь: Короткова Татьяна Григорьева
Смерть
10.04.1827