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Ударцов Григорий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

10.04.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ударцов Данило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ударцов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ударцов Яков Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Ударцов Владимир Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1802

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1805

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1807

Дочь: Короткова Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.04.1827
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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