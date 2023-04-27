Брюс (Meyer) Сара-Элеонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюс (Meyer) Сара-Элеонора

Брюс (Meyer) Сара-Элеонора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1668 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбрехт (Брюс) Наталья Романовна

Отец ребёнка: Брюс Роберт (Роман Вилимович)

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1698

Муж: Брюс Роберт (Роман Вилимович)

Смерть
После 1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.