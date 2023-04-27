Брюс (Meyer) Сара-Элеонора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбрехт (Брюс) Наталья Романовна
Отец ребёнка: Брюс Роберт (Роман Вилимович)
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1698
Смерть
После 1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург