Брюс Роберт (Роман Вилимович)
Место рождения
Дата рождения1668
Дата смерти19.10.1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Брюс Вильям
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбрехт (Брюс) Наталья Романовна
Мать ребёнка: Брюс (Meyer) Сара-Элеонора
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1698
Смерть
19.10.1720
Похороны
Неизвестно
Петропавловская крепость