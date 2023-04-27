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Брюс Роберт (Роман Вилимович)

Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

1668

Дата смерти

19.10.1720

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Брюс Вильям

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбрехт (Брюс) Наталья Романовна

Мать ребёнка: Брюс (Meyer) Сара-Элеонора

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1698

Жена: Брюс (Meyer) Сара-Элеонора

Смерть
19.10.1720
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петропавловская крепость

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