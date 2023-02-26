Лепёшкина Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения21.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880
Отец: Иван Стефанов
Мать: Агафия Иосифова
Бракосочетание
28.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1899
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: (Лепёшкина) Пелагея Тихонова
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: (Лепёшкина) Анна Тихонова
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Рождение ребёнка
16.10.1906
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: (Лепёшкина) Мария Тихонова
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Рождение ребёнка
22.04.1914
Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов
Смерть
Неизвестно