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Лепёшкина Мария Иванова

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880

Отец: Иван Стефанов

Мать: Агафия Иосифова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Лепёшкин Тихон Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Лепёшкина Ольга Тихонова

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: (Лепёшкина) Пелагея Тихонова

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: (Лепёшкина) Анна Тихонова

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Лепёшкин Дмитрий Тихонов

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: (Лепёшкина) Мария Тихонова

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Лепёшкин Георгий Тихонов

Отец ребёнка: Лепёшкин Тихон Михайлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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