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Ивзан Осип Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юзан Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзан Станислав Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзан Донат Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ивзан Гаврила Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ивзан Иван Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ивзан Агата Осиповна

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ивзан Андрей Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ивзан Яков Осипович

Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига

Смерть
Неизвестно

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