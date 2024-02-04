Ивзан Осип Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юзан Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивзан Донат Осипович
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ивзан Иван Осипович
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ивзан Агата Осиповна
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ивзан Яков Осипович
Мать ребёнка: Ивзан (Орубс) Людвига
Смерть
Неизвестно