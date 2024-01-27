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Ивзан Агата Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ивзан Осип Осипович

Мать: Ивзан Людвига

Смерть
Неизвестно
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