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Уваров Диодор Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Евдокия Артамоновна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Оботурова (Уварова) Анастасия Диодоровна

Мать ребёнка: Уварова Евдокия Артамоновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Уваров Ксенофонт Диодорович

Мать ребёнка: Уварова Евдокия Артамоновна

Смерть
Неизвестно

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