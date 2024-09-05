Уварова Евдокия Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Оботурова (Уварова) Анастасия Диодоровна
Отец ребёнка: Уваров Диодор Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Уваров Ксенофонт Диодорович
Отец ребёнка: Уваров Диодор Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно