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Уварова Евдокия Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Диодор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Оботурова (Уварова) Анастасия Диодоровна

Отец ребёнка: Уваров Диодор Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Уваров Ксенофонт Диодорович

Отец ребёнка: Уваров Диодор Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно

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