Елена Григорьевна Выбыла в Тобольскую губ. в 1852г.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Прасковия Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пыжев Выбыл в Тобольскую губ. в 1852г. Семен Стефанович
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Пыжева) Александра Стефановна
Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович