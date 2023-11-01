Елена Григорьевна Выбыла в Тобольскую губ. в 1852г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьевна Выбыла в Тобольскую губ. в 1852г.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Стефан Осипович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пыжев Выбыл в Тобольскую губ. в 1852г. Николай Стефанович

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Прасковия Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пыжев Выбыл в Тобольскую губ. в 1852г. Семен Стефанович

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Пыжева) Александра Стефановна

Отец ребёнка: Пыжев Стефан Осипович

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