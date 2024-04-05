Rogala/Rogalski Franciszek Rogalski/ Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиRogala/Rogalski Franciszek Rogalski/

Rogala/Rogalski Franciszek Rogalski/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Жена: Rogalska (Rychlicka) Jadwiga

Lubiel akt 4/1845
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Małaszek (Rogalska) Katarzyna

Мать ребёнка: Rogalska (Rychlicka) Jadwiga

Chrzczanka/Lubiel akt 85/1868
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.