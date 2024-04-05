Rogala/Rogalski Franciszek Rogalski/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Lubiel akt 4/1845
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Małaszek (Rogalska) Katarzyna
Мать ребёнка: Rogalska (Rychlicka) Jadwiga
Chrzczanka/Lubiel akt 85/1868
Смерть
Неизвестно