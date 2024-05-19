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Кузнецова -- Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Авдей Авдеевич

Рождение ребёнка
10.06.1873

Сын: Кузнецов Леонтий Авдеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Кузнецова Аполинария Авдеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Кузнецов Яков Авдеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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