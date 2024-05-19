Кузнецова -- Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1873
Сын: Кузнецов Леонтий Авдеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Кузнецова Аполинария Авдеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич
Рождение ребёнка
03.10.1877
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Авдеевич
Смерть
Неизвестно