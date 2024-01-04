Кузнецов Авдий Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1873
Сын: Кузнецов Леонтий Авдеевич
Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Кузнецова Аполинария Авдеевна
Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1877
Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно