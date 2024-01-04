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Кузнецов Авдий Авдеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1873

Сын: Кузнецов Леонтий Авдеевич

Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Кузнецова Аполинария Авдеевна

Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Кузнецов Яков Авдеевич

Мать ребёнка: Кузнецова -- Екатерина Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова -- Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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