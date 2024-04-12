Терехова (Солдатенкова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Солдатенкова) Ольга Валентиновна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.04.1966

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966

Отец: Солдатенков Валентин Тимофеевич

Мать: Солдатенкова Алевтина Ивановна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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