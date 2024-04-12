Терехова (Солдатенкова) Ольга Валентиновна
Место рождения
Дата рождения05.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966
Рождение ребёнка
22.04.1990
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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