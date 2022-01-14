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Иван Никитич

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1799 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Афросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Исакий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1835
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

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