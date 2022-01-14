Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Афросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Исакий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1835